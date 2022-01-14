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В Алматы "Неизвестные снайперы" на крыше стреляют по людям 05.01.2022г
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danilov 14 Января 2022 в 00:25:23




Погиб ребёнок





Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 14.01.2022 в 00:31:23   # 788851
А где снайперы то? Если увидел снайпера то либо это ты последнее что увидел в жизни, либо это очень херовый снайпер.
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  звукач 14.01.2022 в 01:07:41   # 788855
Для чего ребенок ночью на улице где стреляют? Да хоть трижды мирный митинг детям там что делать? Малыша откровенно жаль,родителей и близких тоже....Элементарные правила безопастности спасли бы не одну жизнь.Никогда!!! запомните никогда!! такое скопление толпы не будет мирным и безопастным,всегда найдутся провокаторы и любители наживы,всегда найдутся третьи силы что подогреют толпу и поведут к безумию.Да просто затопчут в панике.
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  звукач 14.01.2022 в 01:15:22   # 788856
Не знаю... сам отдал службе МВД более 17 лет ... и очень сомневаюсь что военный снайпер вот так взял и хладнокровно убил ребенка.... в то что это сделал обдолбаный зверь из (мирных) митингующих поверю. Наемник у которого руки по локоть в крови поверю... но военнослужащий армии Казахстана нет.Солдатиков без оружия толпу усмирять отправили вначале - сколько их избили (мирные протестующие)
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  Dragon 14.01.2022 в 03:37:18   # 788857
Гады !!! Других слов нет!!!
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  htmaker 14.01.2022 в 08:08:47   # 788864
Чем-то напомнило:

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  GoodZone 14.01.2022 в 08:41:35   # 788868
Если это правда, то мальчика конечно жаль, но возникает много вопросов, начиная с того, что ребенок делал на улице в столь неблагоприятное время, кто стрелял, ведь это не обязательно силовик, могут быть и засланцы с целью раскачать ситуацию, о чем думали родители когда его брали с собой "за хлебушком"... Но уж больно на фейк похоже - застреленный снайпером-силовиком ребенок, стоявший за хлебом, инфа в инете размещена - ну все признаки провокации... очень майданный спектакль напоминает. Предлагаю не делать поспешных выводов.
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