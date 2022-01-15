 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Подробности задержания вице-министра энергетики РК Жумабая Карагаева
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Января 2022 в 08:08:51
По информации некоторых источников 7 января, сотрудниками ДЭР по Мангистауской области задержан и водворен в ИВС РОВД Каракиянского района вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев в рамках досудебного расследования по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК), повлекшие тяжкие последствия, так как резкое увеличение стоимости сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области повлекло социальную напряженность, что привело к массовым беспорядкам, протестам и т.д.
Покупателям сжиженного нефтяного газа Мангистауской области причинен особо крупный ущерб в размере свыше 1 млрд. тенге.

@yyedilov
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 15.01.2022 в 10:25:28   # 788945
Quote:
Покупателям сжиженного нефтяного газа Мангистауской области причинен особо крупный ущерб в размере свыше 1 млрд. тенге.


А какой ущерб причинен за прошедший год покупателям муки, макаронных изделий, молока, растительного масла, яиц, мяса птицы, по всему Казахстану?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь