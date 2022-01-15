Подробности задержания вице-министра энергетики РК Жумабая Карагаева
danilov 15 Января 2022 в 08:08:51
По информации некоторых источников 7 января, сотрудниками ДЭР по Мангистауской области задержан и водворен в ИВС РОВД Каракиянского района вице-министр энергетики РК Жумабай Карагаев в рамках досудебного расследования по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК), повлекшие тяжкие последствия, так как резкое увеличение стоимости сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области повлекло социальную напряженность, что привело к массовым беспорядкам, протестам и т.д.
Покупателям сжиженного нефтяного газа Мангистауской области причинен особо крупный ущерб в размере свыше 1 млрд. тенге.
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