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Автора акции #Сагинтаевавотставку Дияра Жумадилова задержали
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danilov 15 Января 2022 в 12:27:03
Утром 15 января в Алматы на мосту на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Ходжанова появился 5-метровый баннер с хештегом #Сагинтаевавотставку и надписью «Уже 20К подписали петицию на www.otinish.kz. Мы за выборы акимов городов и областей народом», сообщает Молодежная информационная служба Казахстана.



«Я как житель Алматы не хочу видеть господина Сагинтаева своим акимом, считаю его неэффективным руководителем. После случившегося у него нет морального права занимать столь высокую должность. Сейчас хорошая возможность сделать в Алматы и вскоре во всем Казахстане выборы акимов по мажоритарной системе, то есть не по спискам, а по конкретному кандидату. Избранный народом аким будет работать во благо города», – передал в своём обращении автор акции Дияр Жумадилов.

Позже МИСК сообщила, что Жумадилова задержали и увезли в Бостандыкский РОВД.

@Orda_kz

Автора плаката Диара Жумадилова уже отпустили. Правда, выписали штраф в 10 МРП (около 30 тысяч тенге).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koshkoed 15.01.2022 в 15:47:36   # 788958
Что такое 20 тысяч от 1.7 миллиона?
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  Dragon 15.01.2022 в 15:50:22   # 788959
Цитата: koshkoed от 15.01.2022 09:47:36
Что такое 20 тысяч от 1.7 миллиона?


Может это те же 20000 "террористы", который озвучил орындык?
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