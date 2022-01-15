Автора акции #Сагинтаевавотставку Дияра Жумадилова задержали

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danilov 15 Января 2022 в 12:27:03
«Я как житель Алматы не хочу видеть господина Сагинтаева своим акимом, считаю его неэффективным руководителем. После случившегося у него нет морального права занимать столь высокую должность. Сейчас хорошая возможность сделать в Алматы и вскоре во всем Казахстане выборы акимов по мажоритарной системе, то есть не по спискам, а по конкретному кандидату. Избранный народом аким будет работать во благо города», – передал в своём обращении автор акции Дияр Жумадилов.
Позже МИСК сообщила, что Жумадилова задержали и увезли в Бостандыкский РОВД.
@Orda_kz
Автора плаката Диара Жумадилова уже отпустили. Правда, выписали штраф в 10 МРП (около 30 тысяч тенге).
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: koshkoed от 15.01.2022 09:47:36
Что такое 20 тысяч от 1.7 миллиона?
Что такое 20 тысяч от 1.7 миллиона?
Может это те же 20000 "террористы", который озвучил орындык?