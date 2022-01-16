Обвиняемый по делу Астана LRT Канат Султанбеков заявил о своей невиновности.

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danilov 16 Января 2022 в 14:37:49
Канат Султанбеков, по данным следственных органов, находится в Нью-Йорке, откуда он недавно начал вещать по поводу своего дела.
При этом он пояснил, что работал в должности заместителя акима Астаны с октября 2009 по декабрь 2014 года, а $257 млн на строительство LRT исчезли в 2016 году, после того, как акимат перевел их в Банк Астаны.
По словам Султанбекова, французские партнеры предлагали пустить наземный трамвай как в Европе, но аким Астаны Имангали Тасмагамбетов настоял на том, чтобы пустить LRT по эстакаде как в Дубае. В 2013 году Нурсултан Назарбаев остановил проект, и «Тасмагамбетов, в целях удешевления проекта, убедил руководство страны изменить проект LRT на BRT (отдельно выделенные линии с автобусами повышенной вместительности), т.е. трамвай на эстакаде заменить на автобусные линии». Осенью 2014 акимом Астаны стал Адильбек Джаксыбеков.
«В этот же год новый аким Астаны Джаксыбеков отправил меня к своему сыну Даурену, который потребовал приносить откаты со всех транспортных проектов, включая проект LRT. Я отказался, и пришлось уволится. Можно много еще на эту тему написать, обо всех деталях этих разговоров, с какой дотошностью и увлеченностью Даурен изучал список проектов. Декабрь 2014 года. Я уволился с акимата и на мое место пришёл внук Нурали Алиев. Джаксыбеков убедил руководство страны обратно вернутся к проекту LRT, только уже по китайской технологии. Все что сейчас «построено», а точнее заморожено – это проект, пролоббированный Джаксыбековым и Алиевым!», - утверждает Султанбеков.
При этом он напомнил, что $257 млн китайских инвестиций пропали, и несколько человек в Китае были осуждены по делу LRT.
«В этом же году в рамках визита Масимова в Китай привлекается международный займ на условиях, что LRT будут строить китайские компании. 2016 год. Китайские деньги 257 млн.долларов, предназначенные для LRT, перевели в Банк Астаны, который по непонятным причинам потом обанкротился, и стройка LRT остановилась.
Куда делись эти деньги очень легко установить по банковским счетам, но этого следствие не делает. Помнится, что Президент Токаев сообщал в декабре 2019 года (Deutsche Welle), что в Китае осуждены люди по проекту LRT. Какое тогда отношение я имею к китайскому варианту LRT, когда он появился через 2 года после моего увольнения?», - написал Султанбеков.
Султанбеков подчеркнул, что под судом оказались те, кто имел отношение к BRT, а не LRT.
«Поэтому называя все своими именами: судят по проекту BRT «под соусом» LRT, а по проекту LRT никого не допрашивают, расследование не ведут, $257 миллионов долларов не ищут!!! Никто из акимов и членов Правительства вообще не допрошен. А ведь они принимали главные решения», - написал он.
https://kaztag.kz/ru/news/obvinyaemyy-po-delu-astana-lrt-kanat-sultanbekov-zayavil-o-svoey-nevinovnosti
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