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Закона.Нет
О нападении террористов
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danilov 16 Января 2022 в 20:43:43


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  Skype 16.01.2022 в 20:58:18   # 789085
Первый раз про такие нюансы слышу, зачем ???? Мертвые не говорят
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  Dragon 16.01.2022 в 20:59:59   # 789086
Ганс Христиан Андерсен поменял гражданства?!
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  troll 16.01.2022 в 21:07:41   # 789089
Quote:
Ганс Христиан Андерсен поменял гражданства?!

если сравнивать с ним, андерсон занимался исторической наукой.
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  Dragon 16.01.2022 в 21:13:51   # 789090
Цитата: troll от 16.01.2022 15:07:41
Quote:
Ганс Христиан Андерсен поменял гражданства?!

если сравнивать с ним, андерсон занимался исторической наукой.


Согласен. Похоже рядом с нашим Андерсон писал правдивые сказки
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  Dragon 16.01.2022 в 21:50:24   # 789093
Цитата: Skype от 16.01.2022 14:58:18
Первый раз про такие нюансы слышу, зачем ???? Мертвые не говорят


Как первый раз?! Президент Казахстана "Кемелжемелич"© Токаев лично говорил же об этом в саммите ОДКБ
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  Dragon 16.01.2022 в 21:53:12   # 789094

Обласкали нашего Отличный союз, где не знают своего союзника по имени!!!
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