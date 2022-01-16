О нападении террористов

Начальник полиции Алматы Таймерденов заявил, что "нападавшие на город совершили 7 атак на морги" и похитили 41 тело, а также не оставляли тел убитых в ходе нападения на департамент полиции.

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Преступники переодевались в военную и полицейскую форму с целью дискредитации силовиков (полиция Алматы)

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На стороне нападавших были снайперы (полиция)

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Полиция не применяла оружие в отношении нападавших на акимат Алматы, так как это могло привести к многочисленным жертвами, и была вынуждена отступить (полиция)

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В нападении участвовали свыше 10 тыс. человек (полиция Алматы)