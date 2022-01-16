О нападении террористов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Января 2022 в 20:43:43
Начальник полиции Алматы Таймерденов заявил, что "нападавшие на город совершили 7 атак на морги" и похитили 41 тело, а также не оставляли тел убитых в ходе нападения на департамент полиции.
***
Преступники переодевались в военную и полицейскую форму с целью дискредитации силовиков (полиция Алматы)
***
На стороне нападавших были снайперы (полиция)
***
Полиция не применяла оружие в отношении нападавших на акимат Алматы, так как это могло привести к многочисленным жертвами, и была вынуждена отступить (полиция)
***
В нападении участвовали свыше 10 тыс. человек (полиция Алматы)
***
Преступники переодевались в военную и полицейскую форму с целью дискредитации силовиков (полиция Алматы)
***
На стороне нападавших были снайперы (полиция)
***
Полиция не применяла оружие в отношении нападавших на акимат Алматы, так как это могло привести к многочисленным жертвами, и была вынуждена отступить (полиция)
***
В нападении участвовали свыше 10 тыс. человек (полиция Алматы)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ганс Христиан Андерсен поменял гражданства?!
если сравнивать с ним, андерсон занимался исторической наукой.
Цитата: troll от 16.01.2022 15:07:41
Quote:
если сравнивать с ним, андерсон занимался исторической наукой.
Quote:
Ганс Христиан Андерсен поменял гражданства?!
если сравнивать с ним, андерсон занимался исторической наукой.
Согласен. Похоже рядом с нашим Андерсон писал правдивые сказки
Цитата: Skype от 16.01.2022 14:58:18
Первый раз про такие нюансы слышу, зачем ???? Мертвые не говорят
Первый раз про такие нюансы слышу, зачем ???? Мертвые не говорят
Как первый раз?! Президент Казахстана "Кемелжемелич"© Токаев лично говорил же об этом в саммите ОДКБ
Обласкали нашего Отличный союз, где не знают своего союзника по имени!!!