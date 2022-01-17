Газовая провокация?

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GoodZone 17 Января 2022 в 11:42:11
В первых числах 2022 года жители западных регионов столкнулись с двукратным ростом цен на сжиженный газ, являющийся основным видом автомобильного топлива в нефтяных областях. На заправках литр газа поднялся до 120 тенге, хотя еще недавно недотягивал и до 70! Из-за этого первыми возмутились жители Жанаозеня, вышедшие на митинги, а после к ним начали присоединяться соседи.
Но по какой причине произошло резкое удорожание топлива? Как нам официально объяснили в Министерстве энергетики, дескать, все дело в повышении прозрачности рынка: газ начали продавать через электронную торговую площадку, а там уже товар забрали по той цене, что устроила оптовых покупателей. По этому поводу теперь уже бывший министр энергетики Магзум МИРЗАГАЛИЕВ выступил в Службе центральных коммуникаций, а экстренно вылетевший в Актау вице-премьер Ералы ТУГЖАНОВ объявил, что стоимость литра газа будет снижена до 50 тенге, что впоследствии и случилось.
Но ведь скачок стоимости имел место быть - почему же он произошел? Именно с этим и пытается разобраться ДЭР. Как установило следствие, ранее цены на газ сдерживал меморандум, подписанный Министерством энергетики и ТОО “Казахский газоперерабатывающий завод”, занимающимся производством топлива. Документ был оформлен в январе 2021 года, и в рамках этого соглашения цена за тонну газа составляла от 52 тысяч до 70 тысяч тенге.
Однако в середине октября прошлого года акимат Мангистауской области направил письмо в адрес Минэнерго с предложением пересмотреть условия соглашения. Актауские чиновники опирались на обращение ассоциации реализаторов топлива “Мунайлыавтогаз”. Эта организация якобы выступила с идеей отменить нижний и верхний пределы цены на газ, с чем акимат согласился. Не стали препятствовать этому предложению и в Министерстве энергетики. Еще 18 октября соответствующее письмо Минэнерго ушло всем заинтересованным сторонам, а уже осенью цена за тонну газа на электронной торговой площадке выросла до 143 тысяч тенге!
Согласно заключению специалиста департамента экономических расследований эти изменения привели к увеличению прибыли ТОО “Казахский газоперерабатывающий завод” более чем на миллиард тенге, причем произошло это буквально за пару месяцев! Очевидно, что эта сумма в итоге легла на плечи простых потребителей: заправлять-то автомобили надо. Ну и логично, что рост стоимости топлива отразился на ценообразовании товаров народного потребления в регионе.
Но самое интересное, кто именно принимал ключевые решения в этой схеме. Следствие установило, что ценовые ограничения меморандума в Министерстве энергетики отменил вице-министр Жумабай КАРАГАЕВ, а предложение ему выслали из акимата Мангистауской области, которым руководит Нурлан НОГАЕВ.
А интрига заключается в том, что господа Карагаев и Ногаев связаны между собой на протяжении длительного времени. Нурлан Аскарович в 2016 году был назначен акимом Атырауской области и трудился там вплоть до 18 декабря 2019 года, пока его не назначили министром энергетики.
И вот ведь какое совпадение: Ногаев стал министром 18 декабря 2019 года, а спустя ровно неделю в кресле вице-министра энергетики оказался Жумабай Карагаев! Но не менее интересно, что до этого момента Жумабай Габбасович трудился заместителем акима Атырауской области! То есть Карагаев был замом у Ногаева, а потом последовал за ним в Минэнерго, где и работал следующие два года. В сентябре 2021-го Нурлан Ногаев стал акимом Мангистауской области, а уже в октябре из этого органа в Минэнерго пришло предложение об отмене нижнего и верхнего пределов цены на газ. И Карагаев со своим двукратным шефом спорить не стал.
И еще один маленький нюанс. Сразу после резкого скачка цен и начавшихся митингов в Службе центральных коммуникаций выступил тогда еще глава Минэнерго Мирзагалиев и внештатный советник министра Олжас БАЙДИЛЬДИНОВ. Эксперт обронил фразу, ставшую крылатой: “Стоимость товара определяется рынком, она не зависит от заработных плат и доходов. Если люди недовольны этими ценами, они всегда могут воспользоваться общественным транспортом”. А позже выяснилось, что Байдильдинов стал внештатным советником главы ведомства как раз в период, когда министерством руководил Нурлан Ногаев!
Вот и напрашивается предположение, что цена на газ выросла не просто так, а благодаря действиям определенных лиц, связанных между собой на протяжении длительного времени. Сумеет ли распутать эту цепочку департамент экономических расследований? Пока уголовное дело заведено по части 4 статьи 361 “злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим ответственную государственную должность”. Наказание за это преступление - до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/territory/2022/01/14/gazovaya-provokatsiya
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