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Размер штрафов растёт
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danilov 18 Января 2022 в 15:29:49
ФНС назвала выручку компании Цукерберга Meta в России — 39,8 млрд рублей за 2020 год
На основе этой суммы суд назначил компании штраф в 1,9 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённую информацию, пишет Vc.ru.
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18.01.2022 в 21:40:45
# 789219
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