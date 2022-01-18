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Закона.Нет
Размер штрафов растёт
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danilov 18 Января 2022 в 15:29:49
ФНС назвала выручку компании Цукерберга Meta в России — 39,8 млрд рублей за 2020 год
На основе этой суммы суд назначил компании штраф в 1,9 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённую информацию, пишет Vc.ru.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 18.01.2022 в 21:40:45   # 789219
Интересно кто кого?
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