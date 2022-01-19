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WarGonzo публикует переговоры боевиков в Алма-Ате
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danilov 19 Января 2022 в 16:39:30
В распоряжении проекта @wargonzo оказалася запись того, как боевики во время беспорядков в Казахстане координировали с помощью раций штурм аэропорта в Алма-Ате и президентской резиденции.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 19.01.2022 в 18:43:10   # 789264
Об этих передовых технологиях говорили, "Кемелжемелич", министр МВД, комендант Алматы?!
Записать эфир думаю не сложно в стране, где раненные "пропадают" из больниц. Или вы думаете в спецслужбах дефицит казахов или радиостанции?!
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