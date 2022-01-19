WarGonzo публикует переговоры боевиков в Алма-Ате

На радиоперехвате, в частности, слышно, что кто-то из координаторов находится в толпе и управляет боем непосредственно на месте событий. В то время, как отдельные команды поступают из тихого места, очевидно, что человек находится в помещении, откуда ведёт наблюдение. Следовательно у радикалов не просто было какое-то абстрактное командование - был еще центр принятия тактических решений, условный штаб.



Другие эксклюзивные детали, которые удалось выяснить после прослушивания радиоперехвата - вы узнаете из специального включения проекта @wargonzo из аэропорта Алма-Аты.