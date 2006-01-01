Сразу выявлять стали

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danilov 20 Января 2022 в 11:19:13
«ДВГА по Алматы за 2021 год на 68 объектах государственного аудита проведены аудиторские мероприятия, в отчетные данные включены 91 материал аудиторских мероприятий, объем средств охваченных аудитом составили Т177 676,6 млн. Из них по утвержденному перечню объектов государственного аудита 22 объектов аудита, по перечню объектов государственного аудита на 2021 год 14 объектов и 2020 года восемь объектов. По результатам проведенных аудиторских мероприятий общая сумма выявленных нарушений составила Т326 336,1 млн», - говорится в сообщении.
В числе выявленных нарушений:
- финансовых нарушений Т5 939,6 млн;
- нарушений процедурного характера Т275 962,1 млн, из них нарушения норм законодательства о государственных закупках при проведении процедур государственных закупок на сумму Т44 434,3 млн.
«В отчетном периоде ДВГА по результатам принятых мер реагирования финансового контроля возмещено в бюджет и восстановлено по бухгалтерскому учету, выполнением работ, услуг и поставкой товаров Т5 030,8 млн или 84,7%. Из общей суммы возмещенных и восстановленных сумм нарушений возмещено в бюджет Т114,6 млн или 11,3%, восстановлено путем выполнения работ, оказания услуг, поставкой товаров, в кассу или на расчетный счет Т843,5 млн или 99,6 % и отражено по учету Т4 072,7 млн, что составляет 99,8% от установленных сумм нарушений. Кроме того, приведено в соответствие Т196 069,1 млн», - добавили в комитете.
Вынесено 77 предписаний об устранении выявленных нарушений и рассмотрении ответственности лиц, их допустивших, обязательного для исполнения всеми государственными органами, организациями и должностными лицами, из которых по 50 объектам подошли сроки исполнения, исполнены в полном объеме 50 или 100%.
«Из 77 вынесенных предписаний по 27 объектам не подошли сроки исполнения. По девяти объектам проводятся претензионно-исковые работы с объектами аудита по устранению выявленных нарушений. По двум объектам продлены сроки исполнения предписания», - уточнили в КВГА.
https://kaztag.kz/ru/news/narusheniya-bolee-chem-na-t326-mlrd-vyyavil-za-2021-god-gosaudit-v-almaty
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