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Закона.Нет
Известный адвокат после переговоров с Акордой: Среди полицейских есть провокаторы
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danilov 22 Января 2022 в 14:52:23
Известный казахстанский адвокат Абзал Куспан после переговоров с Акордой сообщил о том, что среди полицейских есть провокаторы.

«Я только что побывал на приеме у нашего государственного секретаря Ерлана Карина. Глава государства дал строгие указания правоохранительным органам, в том числе полиции, соблюдать права человека. Однако, похоже, что среди тех, кто распространяет негативные новости, более того, и среди полицейских, не желающих подчиняться новым порядкам, есть провокаторы», - сообщил Куспан в субботу на своей странице в социальной сети.



По его словам, Акорда сейчас не заинтересована в подобных провокациях.

«Поэтому нам доверено проверить от лица общественности все эти дела. Я сейчас еду в генеральную прокуратуру для обсуждения таких вопросов, как законность и полномочия комиссии, самое главное, что Акорда не против», - добавил Куспан.

Напомним, информация о массовых пытках активистов и участников протестных акций января уже стала поводом для резолюции Европарламента, который жестко раскритиковал власти Казахстана и призвал наложить на них санкции. В МИД Казахстана утверждают, что резолюция носит предвзятый характер. При этом, информация о массовых пытках продолжает поступать.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 22.01.2022 в 16:13:08   # 789405
Любопытно, что Астану все официальные источники начали называть Акордой. Или я ошибаюсь?
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  Dragon 22.01.2022 в 16:40:32   # 789406
"Красный адвокат" уже не боится разоблочить себя связью с властями?! Кто в курсе - тот поймет о чем и о ком я.
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  Dimmon 22.01.2022 в 16:57:13   # 789407
Quote:
что Астану все официальные источники начали называть Акордой

уже недели 2 стараются говорить "столица нашего государства"))) надеюсь это не временно

а акорда в данном случае Белый Дом - резиденция Токаева
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  Dimmon 22.01.2022 в 16:59:20   # 789408
30 лет закрывали мирных протестантов, за это время выросло поколение агрессивных протестантов, если лучше иметь дело с мирными то стоит разрешить мирные митинги
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