Известный адвокат после переговоров с Акордой: Среди полицейских есть провокаторы

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danilov 22 Января 2022 в 14:52:23
«Я только что побывал на приеме у нашего государственного секретаря Ерлана Карина. Глава государства дал строгие указания правоохранительным органам, в том числе полиции, соблюдать права человека. Однако, похоже, что среди тех, кто распространяет негативные новости, более того, и среди полицейских, не желающих подчиняться новым порядкам, есть провокаторы», - сообщил Куспан в субботу на своей странице в социальной сети.
По его словам, Акорда сейчас не заинтересована в подобных провокациях.
«Поэтому нам доверено проверить от лица общественности все эти дела. Я сейчас еду в генеральную прокуратуру для обсуждения таких вопросов, как законность и полномочия комиссии, самое главное, что Акорда не против», - добавил Куспан.
Напомним, информация о массовых пытках активистов и участников протестных акций января уже стала поводом для резолюции Европарламента, который жестко раскритиковал власти Казахстана и призвал наложить на них санкции. В МИД Казахстана утверждают, что резолюция носит предвзятый характер. При этом, информация о массовых пытках продолжает поступать.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 22.01.2022 в 16:13:08 # 789405
что Астану все официальные источники начали называть Акордой
уже недели 2 стараются говорить "столица нашего государства"))) надеюсь это не временно
а акорда в данном случае Белый Дом - резиденция Токаева