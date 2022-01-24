Кыргызского музыканта Викрама Рузахунова прооперировали

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danilov 24 Января 2022 в 13:13:47
10 января Викрам Рузахунов приехал домой. По совету старшего брата музыканта осмотрели врачи, откуда незамедлительно доставили в реанимацию, а позже на операционный стол. О состоянии музыканта стало известно из поста Facebook.
Травмы Викрама Рузахунова:
Тупая травма груди;
Переломы V-VI рёбер слева со смещением;
Пневмоторакс слева;
Разрыв 7 рёберного хряща слева;
Дыхание в верхний отдел левого лёгкого не проводится, протяженность поражения до 35%;
Сотрясение головного мозга;
Ушибы и кровоподтёки мягких тканей затылочной области (визуально моя спина была черно-синего цвета).
Викрам Рузахунов успел сменить 3 больницы.
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