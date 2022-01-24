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Кыргызского музыканта Викрама Рузахунова прооперировали
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danilov 24 Января 2022 в 13:13:47
Состояние кыргызтанца Викрама Рузахунова, по мнению, врачей средне-тяжёлое.

10 января Викрам Рузахунов приехал домой. По совету старшего брата музыканта осмотрели врачи, откуда незамедлительно доставили в реанимацию, а позже на операционный стол. О состоянии музыканта стало известно из поста Facebook.

Травмы Викрама Рузахунова:

Тупая травма груди;

Переломы V-VI рёбер слева со смещением;

Пневмоторакс слева;

Разрыв 7 рёберного хряща слева;

Дыхание в верхний отдел левого лёгкого не проводится, протяженность поражения до 35%;

Сотрясение головного мозга;

Ушибы и кровоподтёки мягких тканей затылочной области (визуально моя спина была черно-синего цвета).

Викрам Рузахунов успел сменить 3 больницы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 24.01.2022 в 14:14:35   # 789500
И как же отмажутся теперь наши?! Кыргызстан должен просить у Кемелжемелича обяснении и наказать виновных, и снять Министра МВД с поста!!! Хотя менты ищут 20тыс террористов для Кемелжемелича, шоб он отмазался перед мировым сообществом, показав трупы мирных жителей типа вот они террористы!!!
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