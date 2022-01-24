Таможенные пошлины мимо кассы

Несколько лет назад было уже. Хоргосское дело.Там, как говаривали, сам ВВП настойчиво попросил НАНа навести порядок, потому что в РФ по причине создания единого экономического пространства нехилый контрабас и неучтенка проходили через казахстанские таможенные посты.Теперь понятно какой порядок навел Ворсултан. Ребята "работали" , проводили как и прежде, но без российской составляющей.Ну и КНБ с ПС однозначно замешаны. Тут без вариантов.