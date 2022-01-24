Таможенные пошлины мимо кассы

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Гость 24 Января 2022 в 14:31:54
Известно, что общая разница в таможенной статистике по торговле Казахстана только с Китаем за 2018-2020 годы составила около 22 млрд USD, что эквивалентно 13% к ВВП Казахстана за 2020 год и является существенной проблемой для нашей экономики, лишая её возможности вовлечь эти ресурсы в создание добавленной стоимости и финансирование социальных расходов.
Между тем, налоговая нагрузка, измеряемая в экономике как отношение налоговых поступлений к ВВП страны, в Казахстане является относительно низкой и в среднем за период 2003-2020 гг. составила 15,6%. Эта цифра в последние годы снижалась и в 2020 году достигла отметки 12,1%, что, конечно, существенно ниже, чем во многих развитых и развивающихся странах. К примеру, в соседней России этот показатель в 2018 году был равен 20%.
Не менее любопытная картина складывается, если сравнить в динамике таможенные платежи в государственный бюджет и импорт. Так, за пять лет (2015-2020 гг.) поступления от таможенных пошлин в бюджет страны в среднем росли с темпом 0,89%, в то время как импорт в Казахстан за тот же отрезок времени продемонстрировал средний ежегодный рост на 14,3%. За тот же период (2015-2020 гг.) доля таможенных пошлин к объему импорта снизилась с 13% до 10% в 2019 году и до 6% в 2020 году. Конечно, 2020 год является пандемийным, но такое критичное снижение вызывает обеспокоенность. Разумеется, расчет условный, но дает представление о ресурсах, шедших мимо кассы государственного бюджета, и служит косвенным доказательством существования нелегальных схем ухода от выплаты таможенных пошлин.
Борьба с теневой экономикой на границе с Китаем должна стать только первым шагом по налаживанию нормального рыночного механизма равенства всех субъектов бизнеса и уничтожения всех нелегальных трюков, которые иссушают нашу экономику.
https://ratel.kz/outlook/tamozhennye_poshliny_mimo_kassy
Комментарии, по рейтингу, по дате
Там, как говаривали, сам ВВП настойчиво попросил НАНа навести порядок, потому что в РФ по причине создания единого экономического пространства нехилый контрабас и неучтенка проходили через казахстанские таможенные посты.
Теперь понятно какой порядок навел Ворсултан. Ребята "работали" , проводили как и прежде, но без российской составляющей.
Ну и КНБ с ПС однозначно замешаны. Тут без вариантов.
Наша государственная граница это сверхприбыльный " бизнес " , для некоторых государственных структур . Интересно , когда этот объект государственной собственности будет приватизироваться ? .
Цитата: walker от 24.01.2022 13:52:55
Несколько лет назад было уже. Хоргосское дело.
Там, как говаривали, сам ВВП настойчиво попросил НАНа навести порядок, потому что в РФ по причине создания единого экономического пространства нехилый контрабас и неучтенка проходили через казахстанские таможенные посты.
Теперь понятно какой порядок навел Ворсултан. Ребята "работали" , проводили как и прежде, но без российской составляющей.
Ну и КНБ с ПС однозначно замешаны. Тут без вариантов.
Несколько лет назад было уже. Хоргосское дело.
Там, как говаривали, сам ВВП настойчиво попросил НАНа навести порядок, потому что в РФ по причине создания единого экономического пространства нехилый контрабас и неучтенка проходили через казахстанские таможенные посты.
Теперь понятно какой порядок навел Ворсултан. Ребята "работали" , проводили как и прежде, но без российской составляющей.
Ну и КНБ с ПС однозначно замешаны. Тут без вариантов.
И трагедия в Арканкергене составляющяя часть этой темы. Придет время, и этот разговор подниметься