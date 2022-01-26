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Закона.Нет
Задержаны вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев
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danilov 26 Января 2022 в 11:44:49
Антикор подтвердил задержание по подозрению в коррупции теперь уже бывшего вице-министра экологии Примкулова и предправления компании "Оператор РОП" Кумаргалиева.
Оба водворены в изолятор временного содержания. Избрана ли уже в их отношении мера пресечения и в каких именно преступлениях их подозревают в сообщении не указывается.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 26.01.2022 в 15:53:30   # 789710
А хозяйку Алию Назарбаеву почему не задерживаете ?
Это её компания, она всю эту афёру создавала.
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  Dimmon 26.01.2022 в 15:55:23   # 789711
Quote:
Статья 3. Неприкосновенность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий Президента Республики Казахстан, а после их прекращения – связанные с осуществлением своего статуса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Он не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы. Неприкосновенность также распространяется на имущество, принадлежащее фонду Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и иным учреждаемым им юридическим лицам.

На имущество, принадлежащее на праве частной собственности Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на имущество учреждаемых им юридических лиц не могут быть наложены какие бы то ни было ограничения.
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