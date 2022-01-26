Умер один из директоров РОП

Ликвидировано предприятие, владевшее крупнейшим рынком Казахстана, директор которого имел совместный бизнес с Болатом Назарбаевым

Как стало известно, 24 января этого года внезапно прекратило существование ТОО "Рынок Алтын Орда".



Рынок "Алтын Орда" - один из крупнейших рынков страны. Общая площадь составляет 180 тысяч квадратных метров. По сведениям пресс-службы акима области, количество арендаторов достигает 4540 человек. "Алтын Орда" работает с крупными торговыми сетями, которые организовывают поставку мяса, свежих фруктов и овощей в крупные колбасные цеха, супермаркеты, базары г. Алматы, Алматинской области и в другие регионы страны. На сегодняшний день рынок посещают около 8000 человек в день.



В ноябре 2021 года налоговики Карасайского района обратились в Специализированный экономический суд Алматинской области с иском о принудительной ликвидации целой группы компаний, прописанных в разных населенных пунктах Карасайского района, в том числе и ТОО "Рынок Алтын Орда". В общей сложности ликвидации подлежало 38 компаний.



Примечательно, что процесс о ликвидации целой группы компаний карасайскими налоговиками был затеян незадолго до январских событий 2022 года. После провалившейся попытки государственного переворота, сопровождавшегося человеческими жертвами и разрушениями, возникает вопрос, не была ли эта акция по ликвидации десятков предприятий спланирована заранее, чтобы подчистить бизнесы накануне важных событий?