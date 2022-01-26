Умер один из директоров РОП

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danilov 26 Января 2022 в 12:47:21
Полиция расследует его смерть. Предварительная версия - самоубийство.
По данным журналиста Михаила Козачкова, он покончил собой в своём кабинете, на 6 этаже бизнес-центра Astana Apartments. Воспользовался проводом от электрочайника.
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Ликвидировано предприятие, владевшее крупнейшим рынком Казахстана, директор которого имел совместный бизнес с Болатом Назарбаевым
Как стало известно, 24 января этого года внезапно прекратило существование ТОО "Рынок Алтын Орда".
Рынок "Алтын Орда" - один из крупнейших рынков страны. Общая площадь составляет 180 тысяч квадратных метров. По сведениям пресс-службы акима области, количество арендаторов достигает 4540 человек. "Алтын Орда" работает с крупными торговыми сетями, которые организовывают поставку мяса, свежих фруктов и овощей в крупные колбасные цеха, супермаркеты, базары г. Алматы, Алматинской области и в другие регионы страны. На сегодняшний день рынок посещают около 8000 человек в день.
В ноябре 2021 года налоговики Карасайского района обратились в Специализированный экономический суд Алматинской области с иском о принудительной ликвидации целой группы компаний, прописанных в разных населенных пунктах Карасайского района, в том числе и ТОО "Рынок Алтын Орда". В общей сложности ликвидации подлежало 38 компаний.
Примечательно, что процесс о ликвидации целой группы компаний карасайскими налоговиками был затеян незадолго до январских событий 2022 года. После провалившейся попытки государственного переворота, сопровождавшегося человеческими жертвами и разрушениями, возникает вопрос, не была ли эта акция по ликвидации десятков предприятий спланирована заранее, чтобы подчистить бизнесы накануне важных событий?
Как стало известно, 24 января этого года внезапно прекратило существование ТОО "Рынок Алтын Орда".
Рынок "Алтын Орда" - один из крупнейших рынков страны. Общая площадь составляет 180 тысяч квадратных метров. По сведениям пресс-службы акима области, количество арендаторов достигает 4540 человек. "Алтын Орда" работает с крупными торговыми сетями, которые организовывают поставку мяса, свежих фруктов и овощей в крупные колбасные цеха, супермаркеты, базары г. Алматы, Алматинской области и в другие регионы страны. На сегодняшний день рынок посещают около 8000 человек в день.
В ноябре 2021 года налоговики Карасайского района обратились в Специализированный экономический суд Алматинской области с иском о принудительной ликвидации целой группы компаний, прописанных в разных населенных пунктах Карасайского района, в том числе и ТОО "Рынок Алтын Орда". В общей сложности ликвидации подлежало 38 компаний.
Примечательно, что процесс о ликвидации целой группы компаний карасайскими налоговиками был затеян незадолго до январских событий 2022 года. После провалившейся попытки государственного переворота, сопровождавшегося человеческими жертвами и разрушениями, возникает вопрос, не была ли эта акция по ликвидации десятков предприятий спланирована заранее, чтобы подчистить бизнесы накануне важных событий?