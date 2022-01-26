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Закона.Нет
Умер один из директоров РОП
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danilov 26 Января 2022 в 12:47:21
Умер Руслан Шамшиев, который был управляющим директором ТОО "Оператор РОП" по правовым вопросам.
Полиция расследует его смерть. Предварительная версия - самоубийство.
По данным журналиста Михаила Козачкова, он покончил собой в своём кабинете, на 6 этаже бизнес-центра Astana Apartments. Воспользовался проводом от электрочайника.
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  Directrix 26.01.2022 в 13:12:28   # 789688
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  Dimmon 26.01.2022 в 13:42:26   # 789693
делаю ставку: следующая новость 200 млн таинственно пропали со счетов РОП оператор
ставка 10 000 тенге, кэф 1,9
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  lado 26.01.2022 в 14:53:09   # 789698
Это из-за одной семьи сколько самоубийств - и полиция, и комитетчики, теперь вот еще один человек
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  Dimmon 26.01.2022 в 15:13:42   # 789701
Quote:
Ликвидировано предприятие, владевшее крупнейшим рынком Казахстана, директор которого имел совместный бизнес с Болатом Назарбаевым
Как стало известно, 24 января этого года внезапно прекратило существование ТОО "Рынок Алтын Орда".

Рынок "Алтын Орда" - один из крупнейших рынков страны. Общая площадь составляет 180 тысяч квадратных метров. По сведениям пресс-службы акима области, количество арендаторов достигает 4540 человек. "Алтын Орда" работает с крупными торговыми сетями, которые организовывают поставку мяса, свежих фруктов и овощей в крупные колбасные цеха, супермаркеты, базары г. Алматы, Алматинской области и в другие регионы страны. На сегодняшний день рынок посещают около 8000 человек в день.

В ноябре 2021 года налоговики Карасайского района обратились в Специализированный экономический суд Алматинской области с иском о принудительной ликвидации целой группы компаний, прописанных в разных населенных пунктах Карасайского района, в том числе и ТОО "Рынок Алтын Орда". В общей сложности ликвидации подлежало 38 компаний.

Примечательно, что процесс о ликвидации целой группы компаний карасайскими налоговиками был затеян незадолго до январских событий 2022 года. После провалившейся попытки государственного переворота, сопровождавшегося человеческими жертвами и разрушениями, возникает вопрос, не была ли эта акция по ликвидации десятков предприятий спланирована заранее, чтобы подчистить бизнесы накануне важных событий?
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  Nafis 26.01.2022 в 15:24:55   # 789705
Может намного больше чем 200....
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