Принят на горячем

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danilov 29 Января 2022 в 11:55:00
Марк Фогель вместе с супругой прибыли в Москву авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево при прохождении «зеленого коридора» на его багаж сделали стойку служебные собаки.
Марихуана была расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет.
Пока заводили дело на Фогеля, его супруга, успела избавиться от находившихся в квартире улик. На записях камер наблюдения видно, как она выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса.
Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, он мог использовать его для организации канала поставки в Россию дури для продажи среди учащихся школы.
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