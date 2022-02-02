Редкие кадры

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Гость 05 Февраля 2022 в 10:33:27
Осужденному за получение взятки теперь уже бывшему начальнику североказахстанского управления здравоохранения Кабдрахману САКТАГАНОВУ без промедления нашли работу: сейчас он консультирует хирургов многопрофильной городской больницы. А в это время пациенты собирают подписи под письмом в Минздрав с просьбой восстановить на работе известного в Петропавловске оперирующего врача-гинеколога Наталью Кисельникову, которую без сожаления уволили якобы за нарушение трудовой дисциплины.
Как сказано в официальном Facebook-аккаунте многопрофильной городской больницы Петропавловска, высокопрофессиональный коллектив хирургического отделения состоит из 14 врачей и 31 медицинской сестры. Каждый год врачи выполняют более двух тысяч операций разной степени сложности, в том числе большой спектр лапароскопических и малоинвазивных операций. И эту команду сейчас консультирует бывший глава областного управления здравоохранения.
По словам руководителя больницы Жанны МАУТОВОЙ, в отделении внедряют новые виды операций и в консалтинговых услугах очень нуждаются.
- Больница заключила договор с ТОО “Артфарм” на осуществление консалтинговых услуг, и они направили нам своего сотрудника Кабдрахмана Сактаганова, - поясняет Жанна Маутова. - А он кандидат медицинских наук все-таки! Пока договор у нас на год. Там посмотрим.
Основной вид деятельности зарегистрированного еще в 2007 году в Петропавловске ТОО “Артфарм” действительно значится как “специальная врачебная практика”. Под таким названием в областном центре действует филиал частного медцентра. Но сведений о том, что городская многопрофильная больница заключила с этой компанией договор, проведя конкурсные процедуры, на сайте государственных закупок нет. И сколько потратит больница на услуги консультанта, тоже неизвестно. Не значится тэоошка даже в реестре участников госзакупок. Возможно, ТОО “Артфарм” и городская больница узаконили свои отношения каким-то иным способом. Впрочем, судя по архиву госзакупок больницы, к помощи частных компаний для консультаций врачебных кадров здесь еще не прибегали.
- Конечно, он работает в операционных. Мы внедряем новые методы, в том числе в проктологии, закупаем новое оборудование. Важно ведь не только провести операцию, но и обучить этому наших хирургов, - объясняет это решение Жанна Маутова.
На вопрос, где вчерашний чиновник, который с 2010 года успел поработать главным врачом в двух больницах и дважды возглавить областное управление здравоохранения, этому всему научился, руководитель больницы заявила: “Врач учится всю жизнь. В жизни всякое бывает, но хирург он отменный”.
В октябре прошлого года Сактаганова осудили за получение взятки в размере 200 тысяч тенге. По иронии судьбы эта ситуация связана как раз с выплатой подъемных молодым врачам. Руководитель частного некоммерческого учреждения “Денсаулык”, которое в народе продолжают называть по старинке четвертой поликлиникой, принесла Сактаганову деньги, для того чтобы чиновник хоть что-то наконец сделал для троих молодых врачей, которых распределили к ней. Они уже несколько месяцев не могли получить подъемные из-за того, что устроились не в государственную, а в частную поликлинику. Но хлопотать без особого вознаграждения Сактаганов не стал.
Когда его поймали за руку, он заключил сделку со следствием о признании вины и отделался штрафом в тридцатикратном размере. На госслужбу и руководящие посты в государственных больницах путь ему заказан. Но не пропадать же опыту и знаниям врача!
Такое рачительное отношение к “отменным хирургам” в условиях большого дефицита врачебных кадров в местных больницах можно только приветствовать. Если бы такой бережный подход действовал в отношении каждого хорошего специалиста, а не только попавшего в трудную ситуацию бывшего бастыка...
Но прямо сейчас в Петропавловске благодарные пациенты собирают подписи под письмом в Минздрав. Они просят вернуть на работу Наталью КИСЕЛЬНИКОВУ, опытного оперирующего врача-гинеколога перинатального центра, отличника здравоохранения, на счету которой большое количество спасенных женщин и младенцев.
Наталья КИСЕЛЬНИКОВА
- Она помогла стать мамой моей сестре, а еще дочери моей знакомой, которой вообще запретили рожать. У нее очень сложный случай, а благодаря Наталье Владимировне она дважды стала мамой! - говорит Луиза ЯГОФАРОВА (это она стала инициатором сбора подписей в поддержку Кисельниковой). - В моем окружении немало таких историй, а сейчас, когда мы начали собирать подписи, я узнала еще много случаев, когда Наталья Владимировна не только спасла жизнь женщине, но и наполнила ее смыслом в виде рожденного малыша! И вместо того чтобы держаться за таких врачей, ее просто взяли и уволили в угоду чьим-то амбициям. Такой хороший врач не пропадет. А нам-то что делать? За плановой медпомощью многие давно едут в другие города. А если экстренное что-то… Страшно попадать в больницы, когда на кону жизнь твоя или близких.
Конфликт начался в январе 2020 года. Тогда сменился директор в областном перинатальном центре, а само учреждение перешло в состав областной многопрофильной больницы.
- Я написала заявление об увольнении сразу же, - рассказывает Наталья Кисельникова. - Поняла, что работать в таких условиях не смогу, планировала перейти в городскую больницу. Но тогда, в 2020 году, меня упросили остаться. С тех пор я получила первое за всю свою профессиональную жизнь замечание, а потом три выговора. Закончилось все, когда за сутки до запланированного по графику отпуска этим летом директор мне вдруг отказала без каких-либо оснований. Я написала заявление за две недели до этого, и оно все это время просто лежало у руководства. Я тогда уже заподозрила неладное и пошла на прием к начальнику управления (тому самому Кабдрахману Сактаганову. - У. А.).
Он сказал, что не видит никаких причин не отпускать меня. К тому же у меня была запланирована и оплачена поездка с сыном в Екатеринбург на операцию по зрению. Мне ничего не оставалось, как ехать. По приезде я узнала, что уволена.
За свое право работать Наталья Кисельникова боролась - написала жалобу в Минздрав, которую отработали в итоге в местном управлении. “Полагаю, что действия руководства больницы обоснованны”, - сказано в ответе, подписанном тогда еще начальником облздрава Сактагановым. Отстоять свою правоту в суде тоже не удалось. Всего два заседания понадобилось, чтобы заключить: Кисельникова просто прогуляла работу, за что была справедливо уволена.
Сейчас Наталья Владимировна, которая одна из немногих в Петропавловске владеет всеми видами оперативной техники в акушерстве и гинекологии, ведет частный прием в одном из медцентров и рассматривает несколько предложений по работе от российских клиник. В Северо-Казахстанской области, где сейчас не хватает почти 300 врачей, Наталье Кисельниковой ничего не предлагают.
А недавно скоропостижно скончался прекрасный акушер-гинеколог, заведовавший профильным отделением горбольницы, Василий ЧЕСНОКОВ. Врач сгорел в считаные дни. Несмотря на состояние здоровья (у него обострились проблемы с сердцем, к тому же доктор заразился еще и ковидом), он оперировал до последнего. Причем делал это не только в своем отделении, но и в перинатальном центре, областной больнице, закрывая собой дефицит квалифицированных специалистов, способных проводить сложные манипуляции в экстренных случаях.
Василия Чеснокова не стало 16 ноября. Но замену ему, судя по спискам биржи труда, не ищут. На заявление Натальи Кисельниковой с просьбой принять ее на работу Жанна Маутова, директор той самой больницы, где сейчас по договору консультирует хирургов бывший глава облздрава, ответила, что “в настоящее время в отделении вакансии отсутствуют”.
На недавнем заседании коллегии областного управления здравоохранения пытались придумать, что делать с растущим дефицитом медкадров в регионе.
Пять основных больниц в Петропавловске сегодня укомплектованы персоналом меньше чем на 80 процентов. В центре фтизиопульмонологии, где сейчас лечат больных ковидом, закрыто лишь 65 процентов ставок, в многопрофильной городской больнице - немногим больше 73 процентов, в скорой помощи - лишь 71,5 процента. И это при том, что практически все работают по совместительству. Пенсионеров среди североказахстанских медиков - 13 процентов.
Приезжих молодых специалистов тоже не всегда удается удержать. Например, только из многопрофильной областной больницы уволились семь молодых врачей!
Ульяна АШИМОВА, Петропавловск
https://time.kz/articles/territory/2022/02/02/redkie-kadry
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