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Закона.Нет
У браконьера изъяли рекордное количество рогов сайги
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danilov 08 Февраля 2022 в 13:20:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Rebel 08.02.2022 в 18:06:49   # 790368
Только жёсткое наказание и неотвратимость наказания может исправить ситуацию. Но это не про нас!
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  старик 08.02.2022 в 23:42:00   # 790389
Пять лет мерзавцу? По УДО через два года и снова в бой.
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