▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Закона.Нет
У браконьера изъяли рекордное количество рогов сайги
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 08 Февраля 2022 в 13:20:54
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Rebel
08.02.2022 в 18:06:49
# 790368
Только жёсткое наказание и неотвратимость наказания может исправить ситуацию. Но это не про нас!
поощрить (1)
|
покарать
старик
08.02.2022 в 23:42:00
# 790389
Пять лет мерзавцу? По УДО через два года и снова в бой.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь