На чужой пай рот не разевай

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Гость 09 Февраля 2022 в 12:41:05
Скандалами подобного рода уже никого не удивить. Но поражает размер денежного вознаграждения: за содействие по якобы уголовному делу служивые потребовали почти четверть миллиарда тенге.
Суть дела такова: некий российский бизнесмен М. ЖУКОВ, он же директор фирмы “Динамит”, решил инвестировать в Казахстан. Ранней весной на одном из бизнес-форумов он познакомился с жительницей Каскелена Асель МУСАПИРОВОЙ. Она представилась руководителем ТОО “КаспийНефтеГазСтрой” и поведала бизнесмену о своих неограниченных возможностях в этом секторе. А еще предложила создать совместную фирму и вложить средства в предприятие, обещая к концу года неимоверные доходы.
Россиянин, видимо одурманенный такими перспективами, ни о чем не подозревая, перевел на счет казахстанской фирмы 241 миллион тенге.
Каскелен город маленький. Информация о поступлении на счет такой фирмы огромных средств быстро разлетелась по округе. Желающие поживиться чужими деньгами нашлись быстро.
Первым к Асель Мусапировой пришел ее приятель оперуполномоченный ДКНБ по Алматы Ержан ЖАППАСОВ. Он стал интересоваться, откуда, кому и для каких целей предназначались эти средства. А затем попросту решил завладеть поступившей на лицевой счет наличностью Жукова, конечно, незаконным путем.
Женщину не пришлось долго уговаривать. Перспектива заполучить такую сумму не особо утруждая себя была заманчивой. Далее парочка для реализации своего преступного замысла нашла третьего подельника. Им стал бывший судья Алмалинского районного суда Алматы Руслан КУСАЙЫНОВ. Видимо, злоумышленники рассчитывали на знания человека, отправлявшего правосудие много лет. Если учесть, сколько дел, касающихся мошенничества, прошло через руки судьи, опыта ему было не занимать.
Втроем они разработали схему отъема денег. Для успешной реализации задуманного им теперь не хватало полицейского и прокурора. Внушительная сумма гонорара, которую пообещали заплатить подельники Мусапировой, заинтересовала сотрудника прокуратуры Карасайского района Диаса КУРЕНКЕЕВА. Долго не думая, он отправился к заместителю начальника местного управления полиции Жандосу МАЖИТОВУ и уговорил его помочь опустошить счет бизнесмена. Офицер согласился и взял в дело самого грамотного следователя Самата САТКАНБАЕВА. Ведь сфальсифицировать материалы досудебного расследования не каждый может.
Когда весь криминальный коллектив был сформирован, подельники перешли к действиям. Утром 29 марта Асель Мусапирова сняла со счета все деньги. И в момент передачи наличности Жукову их обоих задержали сотрудники отдела полиции Карасайского района якобы за незаконный оборот денежных средств. В полиции их держали почти сутки, выясняя происхождение денег: было ли отмывание или нет? Для пущей убедительности к допросу подключили прокурора Карасайской районной прокуратуры Куренкеева.
Запуганный вконец российский бизнесмен решил отдать всю наличность правоохранителям в обмен на свободу. Но, придя домой, Жуков понял, что его облапошили как мальчишку. Он решил во что бы то ни стало вернуть свои деньги и написал заявление в Антикоррупционную службу Алматинской области.
Там, в свою очередь, за злоупотребление должностными полномочиями начали досудебное расследование, а материалы дела передали в следственный департамент по противодействию коррупции по Алматинской области. В ходе следственно-оперативных мероприятий 4 мая все факты, указанные в заявлении бизнесмена, нашли подтверждение.
В итоге деяния заместителя начальника УП Карасайского района Жандоса Мажитова и прокурора Диаса Куренкеева были квалифицированы по статьям “злоупотребление должностными полномочиями”, “соучастие” и “фальсификация доказательств”.
Следователю УП Карасайского района Самату Сатканбаеву предъявлено обвинение только по одной статье - “фальсификация доказательств”. Оперуполномоченного ДКНБ по Алматы Ержана Жаппасова, бывшего судью Алмалинского районного суда Алматы Руслана Кусайынова и директора ТОО “КаспийНефтеГазСтрой” Асель Мусапирову обвинили по статье “мошенничество”.
В ходе следствия все участники дела признались в содеянном и просили прийти к процессуальному соглашению. В конце сентября дело было передано в суд Карасайского района. Однако судья не стал исполнять просьбу подсудимых и вернул его на досудебное расследование. Пришлось ждать пять месяцев. И вот в минувший понедельник дело снова передали в суд. Процесс обещает быть очень интересным.
Сандугаш ДУЙСЕНОВА, коллаж Владимира КАДЫРБАЕВА, Талдыкорган
https://time.kz/articles/risk/2022/02/08/na-chuzhoj-paj-rot-ne-razevaj