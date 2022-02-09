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Сначала насилие, потом угрозы
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Гость 10 Февраля 2022 в 12:55:54
В Туркестанской области не утихают страсти после изнасилования школьницы. Местный мулла, обвиненный в насилии, приговором суда осужден на 15 лет. Но страдания подростка на этом не закончились.

В декабре прошлого года в Сарыагашском районе вынесли приговор мулле, сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Однако сейчас полиция расследует уже другое дело по заявлению матери пострадавшей 14-летней девочки. Женщина уверяет, что угрозы со стороны родственников муллы продолжают поступать их семье. Она боится за жизнь дочери и винит в бездействии местных полицейских.

Из-за угроз семье девочки пришлось трижды менять место жительства. Но их все равно продолжают преследовать, говорит мать. Более того, ее дочь даже пыталась свести счеты с жизнью. В итоге 20 декабря полиция начала досудебное расследование по статье 105 УК (“доведение до самоубийства”).

- Следствие пока не установило факт угрозы. Нами были опрошены обе конф­ликтующие стороны, проводятся следственные действия, - пояснил заместитель начальника управления полиции Сарыагашского района Куаныш БАЙЗАКОВ.

Тем не менее мать девочки заявила журналистам, что преследователей несколько, но у следствия пока только один подозреваемый. В полиции в ответ на это подчеркивают, что обвинение требует наличия хоть каких-то доказательств.

Алиса МАСАЛЁВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Туркестан
https://time.kz/articles/risk/2022/02/09/snachala-nasilie-potom-ugrozy
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