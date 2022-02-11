Сотрудники полиции Алматинской области искали защиту у борцов с коррупцией

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Гость 10 Февраля 2022 в 18:03:54
В среду, 9 февраля, ближе к вечеру возле здания департамента Антикоррупционной службы Алматинской области собралась внушительная толпа мужчин, предположительно сотрудников полиции. Якобы они пришли выражать недовольство по поводу увольнений своих коллег, заподозренных в применении пыток в отношении участников январских событий.
Напомним, по официальной информации Генеральной прокуратуры, Антикоррупционная служба области проводит досудебное расследование по факту избиения и изощренных пыток сотрудниками полиции в отношении жителя Алматинской области Азамата БАТЫРБАЕВА. Возможно, поэтому коллеги задержанных полицейских и собрались возле здания Антикора. Как оказалось, на стихийном собрании, стражи порядка грозились всем коллективом написать заявления об увольнении из органов.
В пресс-службе полиции Алматинской области на наши вопросы о причинах недовольства их сотрудников отвечать не стали. Между тем, как отмечают многие журналисты местных и республиканских СМИ, с приходом туда нового руководителя Арыстангани ЗАППАРОВА им никак не удается выяснить, есть ли в департаменте официальное лицо, уполномоченное работать с представителями средств массовой информации.
Борцы с коррупцией факт сбора сотрудников полиции возле своего здания подтвердили. Но объяснять причину их прихода тоже отказались. Между тем эта ситуация не может не беспокоить граждан. Тем более с учетом того, что во время январских событий здания департамента полиции области и города Талдыкоргана длительное время оставались без присмотра, а боевой арсенал был разграблен.
Об этом 7 февраля этого года сообщил начальник службы специальных прокуроров Ризабек ОЖАРОВ. По его словам, во время ЧП стражи порядка, вопреки интересам государственной и общественной безопасности, не оказав сопротивления, оставили без охраны здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, а там находилось немало оружия и боеприпасов.
- В руки погромщиков попал огромный арсенал – более 1,5 тыс. единиц оружия. В их числе пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты, не считая похищенного из охотничьих магазинов оружия. Найдено лишь 967 единиц, а остальное оружие до сих пор на руках. Полицией принимаются меры к его обнаружению и изъятию, - отметил Ризабек Ожаров.
Где сегодня это оружие, никто не знает. Поэтому вполне резонен вопрос: где гарантия, что утерянные пистолеты и автоматы не окажутся в руках уволенных и недовольных экс-силовиков и не будут применены в деле? Да и в целом ситуация, когда полицейские, призванные охранять безопасность граждан, вынуждены устраивать стихийные пикеты в защиту своих прав возле зданий других силовиков, не может не шокировать.
Как заметил карагандинский правозащитник Юрий ГУСАКОВ, в Казахстане полицейские защищены не в полной мере, и для них нужно продумать комплексные меры защиты их интересов и прав.
- Первое, полицейский должен быть профессионалом. А ещё у них должны быть профессиональные союзы. Такие буферные организации между теми, кто командует, и теми, кто исполняет свой долг. Союзы позволят заботиться о сотрудниках, их правах, в том числе решать материальные и жилищные проблемы.
Также, на мой взгляд, нужно проверить, кто из МВД все эти годы ездил в другие страны в заграничные командировки для обмена опытом. Нужно выяснить, какими соображениями они делились, чтобы улучшить положение рядовых сотрудников полиции, - считает Юрий Гусаков.
https://ratel.kz/scandal/sotrudniki_politsii_almatinskoj_oblasti_iskali_zaschitu_u_bortsov_s_korruptsiej
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