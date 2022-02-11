Азимжан Саидбаев объявлен в розыск
danilov 11 Февраля 2022 в 10:04:37
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидной) УК РК, нами разыскивается уроженец Республики Кыргызстан – Саидбаев Азимжан Алымджанович, 30 сентября 1986 года рождения. Мера пресечения: содержание под стражей. Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, прошу сообщить по следующим телефонам: +7 701 758 67 60, +7 708 683 94 33 и 8 (727) 254 43 51», - написал Абдрахманов на своей странице в социальной сети в пятницу.