Житель Ленгера потратил на азартные игры взятые в долг 75 миллионов тенге

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Гость 11 Февраля 2022 в 15:38:28
В Толебийский РОП обратилась жительница города Ленгера. По словам женщины, ее 30-летний сын ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Мать молодого человека в течение 4 суток искала своего сына. Однако после безуспешных поисков она обратилась за помощью.
В поисках пропавшего мужчины полицейские провели всесторонние оперативно-разыскные мероприятия. Они провели обход дворов и городских улиц, опросили очевидцев и прохожих, которым показывали его фото. Стражи порядка разослали по всей республике ориентировку с приметами пропавшего мужчины. Полицейские тщательно искали молодого человека, в том числе у близких и родственников, изучили круг знакомых и места, куда он мог направиться.
В результате спустя неделю туркестанские полицейские обнаружили пропавшего без вести в Алматы. Как выяснилось, молодой человек взял в долг у своих знакомых 75 миллионов тенге и потратил их на азартные игры. Он рассказал, что был вынужден бежать в Алматы, так как не мог вернуть деньги, взятые в долг.
В настоящее время пропавший 30-летний мужчина возвращен домой к родственникам.