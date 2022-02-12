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Викрам Рузахунов признался, что подвергался пыткам в Казахстане
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danilov 12 Февраля 2022 в 11:19:49
Кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов спустя месяц после возвращения на родину все же признался, что к нему применялись пытки при задержании и содержании под стражей в Алматы. Об этом он написал в своем Instagram.

Он считает, если бы сюжет с его признаниями не показали по казахстанскому телеканалу, то никто бы так и не узнал о его задержании.

«Благодаря вам разумные люди во всем мире смогли понять реалии происходящего, сделать трезвую оценку событий в Казахстане. Хотя я говорил журналистам, что никто не поверит и у меня есть работа в Кыргызстане, но они не послушали. Спасибо тому человеку, который из сотен необоснованно задержанных, невиновных, выбрал именно меня, заставил заучить сценарий и пересказать на камеру. По оценке врачей, мне оставалось недолго, ведь сломанные ребра уже повредили левое легкое, не хватало пару ударов, чтобы повредить сердце», — написал он.

Викрам Рузахунов отметил, что именитые артисты шоу-бизнеса, заслуженные деятели культуры Кыргызстана, России неустанно освещали ситуацию.

«Все из-за того, что никто из правоохранительных органов Казахстана ни разу не проверил мою личность», — написал он.

На допросах я постоянно повторял, а на пытках кричал, что являюсь известным музыкантом, просил просто вбить мое имя в поисковике. В ответ только ругательства и издевки.

Музыкант подчеркнул, что недавно переболел коронавирусом и находился на самоизоляции. Он поблагодарил всех неравнодушных кыргызстанцев за поддержку во время событий в Алматы.

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