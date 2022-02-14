Подвергшийся пыткам утюгом участник сноса памятника Назарбаеву опознал мучителей – адвокат

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danilov 14 Февраля 2022 в 09:57:09
«Батырбаев Азамат опознал своих мучителей», - сообщил Азанов.
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Пысы. Админ, ты бы для поддерживающих выложил бы фото его спины, вдруг понравятся им творение псов базарбая
Цитата: Dragon от 14.02.2022 08:08:47
Кому из поддерживающих "фашистов" в форме не понравилась новость?!
Пысы. Админ, ты бы для поддерживающих выложил бы фото его спины, вдруг понравятся им творение псов базарбая
Кому из поддерживающих "фашистов" в форме не понравилась новость?!
Пысы. Админ, ты бы для поддерживающих выложил бы фото его спины, вдруг понравятся им творение псов базарбая
Не не не, тут должно быть по честному, а не как в партии все единогласно!!!