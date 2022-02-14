Восемь уголовных дел возбудили за три недели по проверкам на границе Казахстана и Китая
danilov 14 Февраля 2022 в 15:16:06
«Продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20% выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с Т26,6 млрд до Т31,7 млрд)», - сообщили в Акорде в понедельник по итогам встречи президента Касым-Жомарта Токаева с председателем агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым.