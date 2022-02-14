Уголовные дела возбудили по факту пыток кыргызстанцев Рузахунова и Сыдыкова в Алматы
danilov 14 Февраля 2022 в 15:20:27
«По делу граждан Кыргызстана Чолпонбека Сыдыкова и Викрама Рузахунова, пострадавших в ходе массовых беспорядков в январе текущего года в Казахстане, возбуждены уголовные дела по статье 146 (пытки) УК РК», - сообщил руководитель аппарата омбудсмена Кыргызстана Аскат Азарбеков.
О возбуждении дела стало известно в рамках рабочего визита в Казахстан делегации института омбудсмена и Национального центра по предупреждению пыток Кыргызстана.