Житель Казахстана стал фигурантом дела после попытки подарить утюг президенту

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danilov 14 Февраля 2022 в 18:27:09
Мужчина рассказал в Instagram, что к нему пришел участковый после репоста о митинге памяти погибших во время январских событий.
«Суть его (участкового) расспросов свелась в итоге к желанию узнать, иду я 13 января на митинг памяти жертв кровавого января. Уж не знаю, как воспринимать визит участкового, как угрозу или как приглашение», - написал Прокопьев.
Также он продемонстрировал сам «подарок» - утюг с надписью «Токаеву и Ко» и опубликовал видео, как он пытается передать его президенту через сотрудницу акимата города Щучинск.
В тот же день мужчину задержали сотрудники КНБ и отвезли в районное отделение полиции. На него завели дело о разжигании социальной розни. Сам он рассказал, что проходит в статусе свидетеля с правом на защиту. Также на него составлен административный протокол за повторное участие в митинге в течение года.
По данным Генпрокуратуры Казахстана, во время январских событий погибли 225 человек, позже сообщалось, что еще двое пострадавших скончались в реанимации.
https://www.mk.ru/politics/2022/02/14/zhitel-kazakhstana-stal-figurantom-dela-posle-popytki-podarit-tokaevu-utyug.html
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