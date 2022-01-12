Глава СЭЗ «Сарыарка» попал под следствие по делу о «черном» майнинге

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danilov 15 Февраля 2022 в 23:08:26
«Вопреки требованиям указа президента РК «О создании СЭЗ «Сарыарка», а также закона РК «О специальных экономических и индустриальных зонах» на территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма. В рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе майнинговой фермы были задействованы четыре контейнера (40 тонных), в которых располагалось 1173 единиц оборудования для майнинга», - говорится в распространенном во вторник сообщении.
По данным ведомства, оценочная стоимость всего оборудования достигает $5,87 млн или Т2,5 млрд.
«Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления СЭЗ «Сарыарка» за злоупотребление должностными полномочиями», - добавили в АФМ.
Отметим, что на сайте СЭЗ председателем правления указан Баймульдинов Алнур Есентаевич.
Напомним, ранее известный казахстанский журналист, медиаменеджер и общественный деятель Арман Шураев, ссылаясь на свои источник, сообщил о том, что семейству экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина «принадлежит новенький ферросплавный якобы завод под Карагандой, который чудесным образом потребляет ровно в пять раз больше электроэнергии, чем ему надо». По данным источника Шураева, «именно вот этот ферросплавный завод – это просто прикрытие для того, чтобы заниматься майнингом криптовалют».
https://kaztag.kz/ru/news/glava-sez-saryarka-popal-pod-sledstvie-po-delu-o-chernom-mayninge
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