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Закона.Нет
Прокуратура Кыргызстана возбудила дело о пытках Викрама Рузахунова в Казахстане
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danilov 17 Февраля 2022 в 19:25:11
Прокуратура Кыргызстана возбудила дело о пытках в Казахстане кыргызского музыканта Викрама Рузахунова, которого ранее казахстанские государственные СМИ пытались выдать за одного из алматинских погромщиков, сообщил адвокат музыканта Нурбек Токтакунов.

«Прокурор Ленинского района Бишкека возбудил уголовное дело по факту пыток Викрама Рузахунова в Казахстане», - сообщил Токтакунов в четверг.

По его словам, это значит, что начинает работать пункт 6 статьи 51 Конституции Кыргызстана, который гласит, что государство защищает своих граждан и за пределами страны.

«Это значит, что если казахские власти не накажут истязателей Викрама, тогда наши власти должны будут найти и наказать их. Но справедливости ради надо отметить, казахское агентство по противодействию коррупции также начало свое расследование этого зверства. Теперь все зависит от взаимодействия казахских и кыргызских органов правопорядка в рамках кишиневских соглашений о сотрудничестве», - добавил Токтакунов.

https://kaztag.kz/ru/news/prokuratura-kyrgyzstana-vozbudila-delo-o-pytkakh-vikrama-ruzakhunova-v-kazakhstane
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 17.02.2022 в 21:09:12   # 790923
В первую очередь должен получить свое наказание тот преставитель правоохранительных органов, который хотел его под другой фамилией скрыть!!!
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  walker 17.02.2022 в 22:50:54   # 790932
Если казахстанское агентство по противодействию коррупции (??? А какая это вообще нахрен коррупция, алё???) взялось за дело, то наказание будет суровым. Уволят виновных! Надо будет, еще и два года условно влепят!
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  Dragon 17.02.2022 в 23:00:39   # 790933
Цитата: walker от 17.02.2022 16:50:54
Если казахстанское агентство по противодействию коррупции (??? А какая это вообще нахрен коррупция, алё???) взялось за дело, то наказание будет суровым. Уволят виновных! Надо будет, еще и два года условно влепят!


Хотят показать вид, что виновных наказывают. Это чтобы не попали под персоналные санкции Кемелжемелич&Со. А так да, массовое убийства и зверские пытки не в юрисдикции антикора.
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