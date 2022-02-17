Прокуратура Кыргызстана возбудила дело о пытках Викрама Рузахунова в Казахстане

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danilov 17 Февраля 2022 в 19:25:11
«Прокурор Ленинского района Бишкека возбудил уголовное дело по факту пыток Викрама Рузахунова в Казахстане», - сообщил Токтакунов в четверг.
По его словам, это значит, что начинает работать пункт 6 статьи 51 Конституции Кыргызстана, который гласит, что государство защищает своих граждан и за пределами страны.
«Это значит, что если казахские власти не накажут истязателей Викрама, тогда наши власти должны будут найти и наказать их. Но справедливости ради надо отметить, казахское агентство по противодействию коррупции также начало свое расследование этого зверства. Теперь все зависит от взаимодействия казахских и кыргызских органов правопорядка в рамках кишиневских соглашений о сотрудничестве», - добавил Токтакунов.
https://kaztag.kz/ru/news/prokuratura-kyrgyzstana-vozbudila-delo-o-pytkakh-vikrama-ruzakhunova-v-kazakhstane
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Цитата: walker от 17.02.2022 16:50:54
Если казахстанское агентство по противодействию коррупции (??? А какая это вообще нахрен коррупция, алё???) взялось за дело, то наказание будет суровым. Уволят виновных! Надо будет, еще и два года условно влепят!
Если казахстанское агентство по противодействию коррупции (??? А какая это вообще нахрен коррупция, алё???) взялось за дело, то наказание будет суровым. Уволят виновных! Надо будет, еще и два года условно влепят!
Хотят показать вид, что виновных наказывают. Это чтобы не попали под персоналные санкции Кемелжемелич&Со. А так да, массовое убийства и зверские пытки не в юрисдикции антикора.