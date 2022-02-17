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Казахстанского бойца ММА Багдата Дюсембаева расстреляли в центре Москвы
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danilov 18 Февраля 2022 в 09:49:12
Боец ММА Багдад Дюсембаев получил огнестрельные ранения в ходе конфликта в центре Москвы. Инцидент произошел возле фитнес-клуба "Зебра", куда спортсмен приехал приобрести абонемент.



Российские СМИ пишут, что свой автомобиль Дюсембаев оставил около здания клуба. Парковщик почему-то потребовал у него убрать машину, но в ответ услышал отказ. Парковщик вызвал на подмогу сотрудников службы безопасности.

На улице между секьюрити и бойцом ММА возникла словесная перепалка. В ходе конфликта один из охранников достал пистолет и выстрелил в спортсмена шесть раз.

С пулевыми ранениями груди, плеча и поясницы бойца госпитализировали в больницу имени Пирогова. Сейчас он находится в реанимации.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Напомним, Багдат Дюсембаев выходец из Шымкента, в последнее время проживает в Москве. Он выступает в любительском ММА. Базовый вид спорта у Дюсембаева — вольная борьба. На счету у Багдада Дюсембаева 7 поединков: две победы, четыре поражения и одна ничья.
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