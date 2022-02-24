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Связанные с «Алтын Ордой» фирмы платили в бюджет не больше Т20 млн налогов – Бозумбаев
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danilov 25 Февраля 2022 в 08:41:29
Связанные с расположенным под Алматы рынком «Алтын Орда» фирмы платили в бюджет не больше Т20 млн налогов, сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев.

«Есть у нас знаменитый базар-монополист «Алтын Орда», есть поручение президента по наведению там порядка, мы сейчас готовимся, какие-то цифры может раскрывать не буду, но хочу сказать, что компании, связанные с этим рынком, платили налогов в прошлые годы от Т10 млн до Т20 млн всего. Вы масштаб можете представить, сколько они не платили в бюджет – компании, которые работали на этом рынке. Поэтому работа будет проведена по всем линиям, начиная от архитектурного контроля, санитарного контроля, фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля, и налоговой соответствующей», - сказал Бозумбаев на пресс-конференции в четверг.

Ранее сообщалось, что проблему рынка «Алтын Орда» под Алматы планируют решить за счет строительства логистического хаба.

https://kaztag.kz/ru/news/svyazannye-s-altyn-ordoy-firmy-platili-v-byudzhet-ne-bolshe-t20-mln-nalogov-bozumbaev
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