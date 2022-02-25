Уголовное дело возбудили по факту бездействия миннацэкономики и мининдустрии Казахстана

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Февраля 2022 в 12:37:23
«15 января 2021 года администрацией президента агентству по защите и развитию конкуренции (АЗРК) поручено совместно с Генеральной прокуратурой, министерствами национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития провести анализ деятельности операторов подъездных путей, в том числе АО «Центр транспортного сервиса» (ЦТС)», - говорится в ответе генпрокуратуры на запрос депутатов мажилиса от фракции «Ақ жол».
По данным надзорного ведомства, органами транспортной прокуратуры установлены антиконкурентные действия со стороны монополистов (необеспечения равного доступа к подъездным путям) и нарушения антимонопольного законодательства.
«По этим фактам восемь монополистов привлечены к административной ответственности по статье 164 (нарушение законодательства о естественных монополиях) КоАП РК в виде штрафа в размере Т13 млн (штрафы оплачены). В целом, по актам прокурорского надзора шести монополистам утверждены временные (компенсирующие) тарифы, 17 субъектов включены в государственный реестр субъектов естественных монополий», - сообщил надзорный орган.
Также главной транспортной прокуратурой (ГТП) выработаны предложения по регулированию деятельности субъектов в указанной сфере (направленные на актуализацию перечня железнодорожных путей, не подлежащих приватизации, на разработку норм по взиманию платы за оказание услуг по предоставлению доступа к подъездным путям, на установление сроков по ремонту путей), которые направлены в АЗРК (их реализация возложена на обозначенные министерства).
«Однако этими министерствами на протяжении длительного времени (10 месяцев) необходимые правовые акты, направленные на усиление государственного контроля, исключение недобросовестной конкуренции, не приняты. 12 февраля данный факт ГТП зарегистрирован в Книге учета информаций по статье 370 (бездействие по службе) УК РК и для принятия процессуального решения материалы направлены в Антикоррупционную службу», - проинформировала генпрокуратура.
Как отмечается, на сегодня антимонопольным органом более 20 монополистам снижен тариф в среднем на 80%.
«К примеру, тариф для ЦТС снижен с Т2205 до Т169. Комитетом по регулированию естественных монополий работа по пересмотру тарифов продолжается (в том числе у ТОО «ППЖТ-1», ТОО «ППЖТ-2» и ТОО «Фирма Енисей»). Относительно наложения ЦТС штрафных санкций предпринимателям сообщаем, что 16 февраля ГТП в комитет по защите прав потребителей и АЗРК направлено поручение о даче правовой оценки законности взимания ЦТС платы с субъектов бизнеса за неисполнение договорных обязательств (на рассмотрении)», - добавили в генпрокуратуре.
Запрос парламентариев касался так называемой проблемы «последнего километра», когда за проезд через финальный участок железной дороги перевозчики вынуждены платить владельцам данного участка значительно больше, чем они заплатили за все пройденное до этого расстояние. Это, как подчеркивают депутаты, в конечном счете, выливается в значительное удорожание конечной продукции.
https://kaztag.kz/ru/news/ugolovnoe-delo-vozbudili-po-faktu-bezdeystviya-minnatsekonomiki-i-minindustrii-kazakhstana
Комментарии, по рейтингу, по дате