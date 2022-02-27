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Немецкие предприниматели подают в суд на правительство Германии за остановку СП-2
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danilov 27 Февраля 2022 в 22:32:09
Согласно данным «Газпрома», стоимость проекта составляла 9,5 млрд евро, из которых половину финансируют европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea.
Всего в проект "Северный поток - 2" вовлечены более 670 компаний из 25 стран мира.
https://ria.ru/20200603/1572361723.html
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гримм
27.02.2022 в 23:26:17
# 792158
Эх дорого им эти санкции обойдутся
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Васяй
27.02.2022 в 23:33:43
# 792165
толи еще будет!Ни за кого не топлю,но пока не поймут европоиды,что их имеют,будут рыгать своими же санкциями.
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старик
28.02.2022 в 02:23:48
# 792218
Суд состоится в Гааге? Самый честный и непредвзятый суд. Конечно желаю удачи немецким предпринимателям, но шансы на компенсацию у них ничтожно малы.
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