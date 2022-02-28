Трубила “сбор”!

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Гость 01 Марта 2022 в 11:07:13
Более миллиона тенге поборов вменяется замначальника следственного управления ДП Айгуль МАМАНОВОЙ как результат ее хлопот по сбору денег с коллег в различных подразделениях полиции Костанайской области. Она предстала перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. В суде выяснилось: полицейские скидывались даже на покупку книжного “Комментария к Уголовно-процессуальному кодексу РК”.
По словам некоторых выступивших на процессе свидетелей, подсудимая иногда от просьб о сборе денежных средств переходила к прямому давлению и угрозам “подключить начальство”. Однако несомненно и то, что самовольно этим делом она заниматься не могла, кто-то же обязал ее стать черным кошельком полиции. Но ни одного из бывших и действующих начальников Мамановой на скамье подсудимых рядом с ней не оказалось.
Должность замначальника и звание полковника ныне подсудимая получила в начале 2021-го, о привлечении к уголовной ответственности она узнала в апреле, а список фактов сбора денег в материалах следствия начинает датироваться 2019 годом. Дело расследовали сотрудники службы собственной безопасности департамента полиции.
Все это страшно возмутило ее двоюродную сестру Махаббат МАКАЕВУ, которая стала звонить во все колокола, стремясь предать максимальной огласке случившееся с родственницей.
- Часть денег Айгуль официально переводили замы начальников РОВД через мобильные приложения, - говорит Макаева. - Банковские переводы шли как на ее карту, так и на карту ее начальника Нурлана АРЫСТАНОВА.
Кстати, он (уже став экс-начальником) выступил в суде в качестве свидетеля. В своей эмоциональной речи Арыстанов заявил: полицейские платили кровными не только за литературу для работы, но и часто за так называемые имиджевые мероприятия, которые стояли на контроле МВД. Среди них - добровольный сбор средств на лечение больных детей.
- Получается, какие-то суммы жертвовать законно, а какие-то - нет?! - задался неожиданным вопросом свидетель Арыстанов в зале суда, когда выяснилось, что далеко не все собранные суммы поставлены в вину Мамановой.
Из показаний других свидетелей явствует: денежные сборы - обычная практика в системе МВД. И, например, когда возникает необходимость поздравить с неким приятным событием какого-то высокопоставленного полицейского в регионе, ему сбрасываются на подарки уже со всей страны…
Вот почему слова адвоката подсудимой о том, что Айгуль Маманова ничего из собранных денег себе не оставляла и за время службы не нажила предметов роскоши, выглядят весьма весомым аргументом.
Стас КИСЕЛЁВ, Костанай
https://time.kz/articles/risk/2022/02/28/trubila-sbor
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