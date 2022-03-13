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️Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор
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danilov 13 Марта 2022 в 20:20:28


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Алматынец 13.03.2022 в 20:25:59   # 794647
Родственник?
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  KAN13 13.03.2022 в 21:18:08   # 794649

Процесс пошел , в недельку по одной голове и наметится прогресс в этом деле .
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