Кайрат Боранбаев задержан в Алматы

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danilov 15 Марта 2022 в 20:50:52
«Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы. По нему «работает» не алматинский департамент, а люди из головного – астанинского офиса АФМ. Сейчас Боранбаев водворен в ИВС. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием», - сообщил источник редакции КазТАГ во вторник.
Кайрат Боранбаев – отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой.
https://kaztag.kz/ru/news/oligarkh-kayrat-boranbaev-zaderzhan-v-almaty
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