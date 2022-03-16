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Сотни тысяч долларов пытались вывезти через аэропорт Алматы в сумке с двойным дном
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danilov 16 Марта 2022 в 19:30:09
«В рамках выполнения указа президента РК «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» 15 марта пограничниками в международном аэропорту города Алматы была пресечена попытка вывоза из страны свыше 400 тыс., часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном», - говорится в сообщении пресс-службы комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
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  старик 16.03.2022 в 22:19:17   # 794885
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  Мура45 16.03.2022 в 22:43:04   # 794888
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