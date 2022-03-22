Пресечен незаконный ввоз легковых автомобилей
danilov 21 Марта 2022 в 17:59:40
19 марта 2022 года в пункте пропуска «Б. Конысбаева» (Туркестанская область) пограничным нарядом при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержаны три грузовые автомашины. В них находились 6 легковых иномарок без сопроводительных документов.
За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 млн тенге.
Задержанный груз будет передан в ДЭР по Туркестанской области.
Пресс-служба КНБ РК