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Закона.Нет
Пресечен незаконный ввоз легковых автомобилей
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danilov 21 Марта 2022 в 17:59:40
19 марта 2022 года в пункте пропуска «Б. Конысбаева» (Туркестанская область) пограничным нарядом при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержаны три грузовые автомашины. В них находились 6 легковых иномарок без сопроводительных документов.

За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 млн тенге.

Задержанный груз будет передан в ДЭР по Туркестанской области.

Пресс-служба КНБ РК
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  Маке0912 22.03.2022 в 01:26:29   # 795435
Под суд . что ещё писать. ? Алия назарбаева всех и мела по утиль сбору. Все молчали - сотни тысяч машин проходили . Сейчас задержали 6 машин. Респект всем органам.
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