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Закона.Нет
Драка на турнире в Темиртау
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danilov 22 Марта 2022 в 16:29:17
Комментарии,
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Даун
22.03.2022 в 16:59:07
# 795500
Вот дают футболисты эфиопские
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|
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KAN13
22.03.2022 в 17:33:21
# 795503
Что за праздник без драки ? .
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|
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Маке0912
22.03.2022 в 17:45:36
# 795505
Балбесы . Особенно в синей футболке всё который начал
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|
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htmaker
22.03.2022 в 18:55:48
# 795512
Обычное явление на соревнованиях как региональных так и локальных
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Versus
22.03.2022 в 20:05:38
# 795516
Дисквал. А тех кто выбежал помогать к уголовке. На таких рода мероприятиях должен быть усиленный патруль
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|
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старик
22.03.2022 в 23:38:03
# 795540
Синие одержали убедительную победу.
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