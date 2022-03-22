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Драка на турнире в Темиртау
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danilov 22 Марта 2022 в 16:29:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 22.03.2022 в 16:59:07   # 795500
Вот дают футболисты эфиопские
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  KAN13 22.03.2022 в 17:33:21   # 795503

Что за праздник без драки ? .
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  Маке0912 22.03.2022 в 17:45:36   # 795505
Балбесы . Особенно в синей футболке всё который начал
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  htmaker 22.03.2022 в 18:55:48   # 795512
Обычное явление на соревнованиях как региональных так и локальных
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  Versus 22.03.2022 в 20:05:38   # 795516
Дисквал. А тех кто выбежал помогать к уголовке. На таких рода мероприятиях должен быть усиленный патруль
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  старик 22.03.2022 в 23:38:03   # 795540
Синие одержали убедительную победу.
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