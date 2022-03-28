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Закона.Нет
Нурсултан и Дарига Назарбаевы не могут быть задержаны – Минюст
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danilov 28 Марта 2022 в 19:50:33
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочь, бывший депутат мажилиса Дарига Назарбаева не могут быть задержаны или арестованы.

Журналист Orda.kz спросил у министра юстиции Мусина, если у следственных органов возникнут вопросы к Нурсултану и Дариге Назарбаевым, то можно ли их задержать или арестовать?

«Нет, задерживать и арестовывать этих лиц нельзя. Закон это запрещает, но запрета на то, чтобы задавать им вопросы и получать ответы, нет», – сказал Мусин.

На вопрос о законности ареста племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды министр ответил, что племянники не входят в законодательное определение семьи экс-президента.

«Во-первых, закон определяет членов семьи, туда племянники не входят. Во-вторых, закон о первом президенте говорит о том, что нельзя привлечь к уголовной ответственности первого президента и членов его семьи, с ним проживающих. То есть предъявить обвинение. А расследовать для того, чтобы предъявить обвинение, никакого запрета нет. Расследование может проводиться», – пояснил глава Минюста.

Вместе с тем, Министерство юстиции не планирует вносить изменения в закон о статусе первого президента.

https://orda.kz/nursultan-i-dariga-nazarbaeva-ne-mogut-byt-zaderzhany-minjust/
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