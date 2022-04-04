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Задержаны руководители подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний
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danilov 04 Апреля 2022 в 16:05:17
Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды и других лиц.

Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных ж/д путей (последний километр).

Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан.

По информации ведомства, руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу.

Итоговое решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 04.04.2022 в 18:08:20   # 796388
А что Мамина не арестовываете ? У него этих Подъездных путей сотни. Будучи в генеральным КТЖ и премьер министром он их все прихватизировал.
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