Задержаны руководители подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний

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danilov 04 Апреля 2022 в 16:05:17
Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных ж/д путей (последний километр).
Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан.
По информации ведомства, руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу.
Итоговое решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.