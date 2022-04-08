Дело о госизмене против связанных с Шайхутдиновым ученых засекретили в Казахстане

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danilov 08 Апреля 2022 в 09:32:37
«На ваш запрос (…) о досудебном расследовании по статье 175 УК (государственная измена) сообщаем следующее. Материалам вышеуказанного уголовного дела присвоен соответствующий гриф «секретности». В этой связи, какие-либо сведения о результатах следствия разглашению не подлежат», - говорится в ответе генеральной прокуратуры Казахстана на официальный запрос редакции агентства КазТАГ.
Ранее о данном деле сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.
«В середине марта комитет нацбезопасности зарегистрировал досудебное расследование по статье 175 и сразу же определил двух фигурантов. Ими оказались, на первый взгляд, обычные ученые, аналитики», - сообщил Козачков.
Он уточнил, что фигуранты – научный сотрудник Центра политических и военно-стратегических исследований в «Международном научном комплексе «Астана» Олег Евгеньевич Ждан и еще один сотрудник комплекса – Леонид Райнгольдович Скаковский.
Как сообщил журналист, Скаковский и бывший первый заместитель секретаря совбеза Шайхутдинов окончили в 1982 году Карагандинский государственный университет и оба по образованию историки. Кроме того, Шайхутдинов с 2000 по 2005 годы был директором Казахстанско-Российского университета, в котором вместе со Скаковским учился и работал Ждан.
«Ну и самая жирная линия между двумя фигурантами дела по госизмене и первым заместителем секретаря совета безопасности пролегла через International Science Complex Astanа. Чтобы найти ее, не нужно быть сотрудником КНБ, достаточно иметь ЭЦП и научиться пользоваться порталом Egov. На сайте этого самого международного научного комплекса isca.kz черт ногу сломит – вообще нет информации, на кого все оформлено и кто платит деньги (налоги у предприятия, кстати, неплохие – в 2019 году свыше Т70 млн, в 2020 – около Т40 млн, то есть финансирование есть, хотя источники неизвестны)», - отметил автор.
А вот на портале Egov, по его данным, часть информации доступна.
«Итак, частное учреждение «Международный научный комплекс «Астана» зарегистрировано в январе 2016 года и его учредителями являются три человека. Имя первого вам ничего не скажет – это некий Ануар Джуресович Искаков. Второго зовут более узнаваемо – Таир Нурланович Ермекбаев. Да, это сын бывшего министра обороны и бывшего секретаря совета безопасности Нурлана Ермекбаева, отправленного в отставку после двух взлетевших на воздух воинских частей с боеприпасами. Наконец, третий совладелец учреждения – Жаслан Маратович Шайхутдинов. Как не трудно догадаться, сын Марата Шайхутдинова, первого заместителя секретаря совета безопасности. В общем, ситуация очень странная», - добавляет журналист.
Он указал на то, что подозреваемые по этому делу работают в организации, одним из владельцев которой является Шайхутдинова-младший, «а Шайхутдинов-старший учился с одним из подозреваемых, плюс был начальником и у него, и у второго».
«А еще, как написано на сайте комплекса, является научным руководителем International Science Complex Astanа. На главной странице сайта написано, что он на днях выпустил книжку на английском языке, а напечатана она в Бостоне. Вот отсюда и возникли разговоры о предметном интересе органов к высокопоставленному сотруднику совбеза. Не берусь утверждать, но мой источник уверяет, что с ним уже провели первую беседу, возможно, сопряженную с обыском. В общем, история только начинается, но уже обещает быть весьма интересной. У нас уже были случаи, когда ученые получали сроки за шпионаж, и есть вероятность, что их коллег это не сильно испугало. Ведь тут вопрос даже не в том, кто занимался шпионажем и в чью пользу. Вопрос в том, у кого есть доступ к государственным секретам – у научных работников или у высокопоставленного сотрудника совбеза? Так что посмотрим, куда в итоге повернет колесо правосудия и кто следующим окажется в следственном изоляторе», - заключил Козачков.
Отметим, что 28 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Шайхутдинова от должности первого заместителя секретаря совета безопасности.
https://kaztag.kz/ru/news/delo-o-gosizmene-protiv-svyazannykh-s-shaykhutdinovym-uchenykh-zasekretili-v-kazakhstane
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