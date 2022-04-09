Генпрокуратура о январских событиях:

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danilov 11 Апреля 2022 в 15:41:10
▪️Всего арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета".
▪️Задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта города Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват.
▪️Всего на данный момент МВД расследует 1090 уголовных дел по январским событиям.
▪️Под стражей остаются 165 лиц (все они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления при отягчающих обстоятельствах). Из-под стражи освобождены 315 подозреваемых – кто впервые совершил преступления и признал свою вину. В отношении 377 подозреваемых расследование уголовных дел окончено. В основном они совершили кражи – 196 человек, подозреваются в незаконном обороте оружия – 39, грабежах, угонах и мелких хищениях – по 3.
▪️Осуждены 168 человек, из них – 147 осуждены к мерам наказаний, не связанным с изоляцией.
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