Около $100 млрд незаконно вывели из Казахстана – МНЭ

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danilov 14 Апреля 2022 в 19:54:32
«Не один десяток миллиардов был выведен. Точную сумму здесь сказать сложно, но это порядка $100 млрд, может быть, чуть больше», - сказал Куантыров на брифинге в четверг.
По его словам, предпринимаются меры по возврату капиталов из-за рубежа и предотвращению дальнейшего оттока средств.
«Как они будит возвращаться, здесь есть разные механизмы. Если смотреть на новые подходы, то есть налоговые и неналоговые меры стимулирования. По налоговым мы сейчас активно работаем. Мы подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока и, например, одна из налоговых мер – это мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили, соответственно, могли вывезти в материнскую компанию или там закупать на них какие-то услуги. Это одна из мер. Есть еще меры по стимулированию возврата. Мы будем предоставлять преференции», - сказал Куантыров.
Ранее вернуть незаконно выведенные из страны капиталы в Казахстан поручил президент Касым-Жомарт Токаев.
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