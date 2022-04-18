Выделенные на модернизацию НПЗ Т20,5 млрд украли в Казахстане

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danilov 18 Апреля 2022 в 15:17:38
«Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. В ходе встречи президенту было доложено о результатах деятельности агентства в первом квартале текущего года. Возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сумма причиненного государству ущерба составила Т62 млрд», - сказано в сообщении.
Как сообщил Жанат Элиманов, в рамках комплексного плана на 2021-2023 годы принимаются системные меры по снижению уровня теневой экономики. В таможенной сфере возбуждено 34 уголовных дела. Общая стоимость незадекларированных товаров превысила Т10 млрд.
Президент был проинформирован о расследовании фактов хищения Т20,5 млрд, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.
Как доложил председатель агентства, особое внимание уделяется разрешению социальных проблем в обществе. В рамках проекта «Тариф» продолжается работа по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.
В Мангистауской области расследуется дело в отношении должностных лиц министерства энергетики, акимата области и электронных торговых площадок по признакам спекуляции при реализации сжиженного газа.
В рамках поручения президента продолжается работа по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана. На сегодня расследуется семь уголовных дел, наложен арест на $28 млн.
Отметив важность действий агентства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и снижению теневой экономики, глава государства поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности.
«По мнению президента, правоохранительные и контролирующие органы должны оперативно реагировать на обращения предпринимателей и не ущемлять их права. Касым-Жомарт Токаев считает, что малый и средний бизнес нуждается в особой поддержке государства, и здесь роль АФМ имеет важное значение. Общая задача правоохранительных и контролирующих органов – содействие созданию в стране благоприятной предпринимательской атмосферы в целях обеспечения устойчивого развития нашей экономики», - заключили в Акорде.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 18.04.2022 в 17:33:46 # 796893
Цитата: Даун от 18.04.2022 10:29:23
Такие суммы грамадные, как такое вообще возможно
Такие суммы грамадные, как такое вообще возможно
А почем сейчас арматура, цемент, плитка, сантехника, паркет... То-то же!