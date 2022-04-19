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В казахстане задержана группа шпионов
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danilov 19 Апреля 2022 в 11:44:41
КНБ задержал группу лиц по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов. В числе задержанных есть гражданин иностранного государства.
Уголовные дела имеют гриф "Секретно", иная информация в интересах следствия не разглашается.
Пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.
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ЛиКа
19.04.2022 в 13:10:51
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