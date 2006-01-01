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180 млрд.тенге намеревались похитить должностные лица Минэкологии и Оператор РОП
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danilov 19 Апреля 2022 в 14:49:04
Антикоррупционной службой при координации Генеральной прокуратуры предотвращено хищение денежных средств ТОО «Оператор РОП» в размере 180 млрд.тенге.

Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд.тенге, собранных в виде утилизационных сборов путем незаконного финансирования частной организации для строительства 6 мусоросжигающих заводов вырабатывающих электроэнергию.

При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль.

В результате своевременно принятых мер указанная противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы.

Вице-Министр экологии и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей.

Итоговое решение о виновности будет определено судом.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
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