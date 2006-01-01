180 млрд.тенге намеревались похитить должностные лица Минэкологии и Оператор РОП

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Апреля 2022 в 14:49:04
Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд.тенге, собранных в виде утилизационных сборов путем незаконного финансирования частной организации для строительства 6 мусоросжигающих заводов вырабатывающих электроэнергию.
При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль.
В результате своевременно принятых мер указанная противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы.
Вице-Министр экологии и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей.
Итоговое решение о виновности будет определено судом.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Комментарии, по рейтингу, по дате