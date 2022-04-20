В вышедшую из обменника семейную пару стреляли в ходе разбойного нападения в Алматы

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danilov 20 Апреля 2022 в 10:03:53
«Неизвестные напали на семейную пару, которая выходила из пункта обмена валют. В момент разбоя их рюкзак был пуст, но нападавший думал иначе. Он выстрелил в пару из травматического пистолета», - сообщил во вторник начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Разбойное нападение произошло у обменника в микрорайоне Жетысу-4.
«Благо, жизни и здоровью мужчины и женщины ничего не угрожает. А между тем, нападавшего разыскивала специальная следственно-оперативная группа. 40-летний подозреваемый был задержан в одном из поселков Жамбылской области, уроженцем которой он является. Сейчас он этапирован в Алматы и взят под стражу. По факту разбойного нападения в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело», - добавил Абулхайыр.