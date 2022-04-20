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В вышедшую из обменника семейную пару стреляли в ходе разбойного нападения в Алматы
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danilov 20 Апреля 2022 в 10:03:53
В вышедшую из обменника семейную пару стреляли в ходе разбойного нападения в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«Неизвестные напали на семейную пару, которая выходила из пункта обмена валют. В момент разбоя их рюкзак был пуст, но нападавший думал иначе. Он выстрелил в пару из травматического пистолета», - сообщил во вторник начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Разбойное нападение произошло у обменника в микрорайоне Жетысу-4.

«Благо, жизни и здоровью мужчины и женщины ничего не угрожает. А между тем, нападавшего разыскивала специальная следственно-оперативная группа. 40-летний подозреваемый был задержан в одном из поселков Жамбылской области, уроженцем которой он является. Сейчас он этапирован в Алматы и взят под стражу. По факту разбойного нападения в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело», - добавил Абулхайыр.
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  Маке0912 20.04.2022 в 13:31:05   # 796963
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