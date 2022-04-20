Вайнеры Туребаев и Шерниязов взяты под стражу по резонансному делу финпирамиды

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danilov 20 Апреля 2022 в 10:08:18
«Установлены еще три фигуранта по делу финансовой пирамиды. Речь идет об участниках товарищества Mudarabaн Capital – гражданах Ш. и Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован «залог», а также граждане М. и К., находившиеся на период досудебного расследования под «домашним арестом», - сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматы.
Как уточнили правоохранители, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении ДП по части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК.
«Уголовное дело было зарегистрировано ДП Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой», - уточнил заместитель начальника ДП Рустам Абдрахманов.
По данным правоохранителей, «в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках».
«Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше Т5 млрд в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «Mudarabaн Capital», - сообщили полицейские.
Отметим, что незадолго до информации о взятии под стражу Туребаев сделал видеообращение, в котором заявил, что находится на свободе, а также заверил, что сам является потерпевшим и не получал прибыли от деятельности финансовой пирамиды. Однако 13 апреля КазТАГ приводил слова заместителя прокурора Алматы Нурлана Ауганбаева о том, что Туребаев получал постоянные выплаты от компании еще до того, как вошел в число учредителей.
https://kaztag.kz/ru/news/vaynery-turebaev-i-sherniyazov-vzyaty-pod-strazhu-po-rezonansnomu-delu-finpiramidy-v-almaty
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Цитата: Skype от 20.04.2022 05:24:12
Вайнер эт кто ?? Это новое ругательство??
Вайнер эт кто ?? Это новое ругательство??
Братья Вайнеры - это писатели такие. "Место встречи изменить нельзя" и пр.
Виктор Аст 20.04.2022 в 13:20:34 # 796961