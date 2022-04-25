Генпрокуратура отказалась пересматривать дело о смерти Нуркадилова

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danilov 25 Апреля 2022 в 20:25:20
«Установить факт доведения до самоубийства вашего отца не представилось возможным, в связи с чем 16 ноября 2006 года расследование прекращено за отсутствием состава преступления. Оснований для отмены решения органа следствия не усматривается», - говорится в ответе генеральной прокуратуры, копию которого Кайрат Нуркадилов представил в понедельник редакции агентства КазТАГ.
Он отметил, что надзорный орган долго рассматривал его обращение – с 18 марта.
«Потом у меня два раза был разговор с представителями генеральной прокуратуры, где они спросили, есть ли новые обстоятельства для открытия уголовного дела. Я сказал, что обстоятельства таковы, что человек не может в себя так стрелять, это невозможно – это первое. Второе, на меня на тот момент оказывали давление. Они еще раз рассмотрели, я получил отказ в связи с тем, что дело закрыто, что все там правильно, что это суицид, что он два раза стрелял себе в сердце, не попал, жизненно важные органы не задеты и затем третьим выстрелом попал себе в голову. Что якобы был в том состоянии, что совершил суицид. Что я могу сказать? Я, честно говоря, расстроился, не ожидал такого, что так будет», - признался сын политика в разговоре с редакцией.
По его словам, теперь он думает над тем, как действовать дальше.
«Будем думать, как действовать дальше, нужно время, хотя бы дней 19, надо подумать, посоветоваться», - сказал Кайрат Нуркадилов.
Напомним, 3 марта Кайрат Нуркадилов сообщил агентству КазТАГ, что написал заявление в генеральную прокуратуру по факту заказного убийства отца. В разговоре с редакцией он отметил, что ждет от нового генпрокурора Берика Асылова честного расследования дела об убийстве Заманбека Нуркадилова.
Заманбек Нуркадилов был первым акимом Алматы, а также возглавлял Алматинскую область, был депутатом мажилиса и занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям. На пике своей карьеры в марте 2004 года он открыто выступил против первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 12 ноября 2005 года Заманбек Нуркадилов был найден мертвым у себя дома с тремя пулевыми ранениями. По официальной версии, он якобы совершил суицид, но данная версия с самого начала подвергается критике ввиду своей неправдоподобности.
https://kaztag.kz/ru/news/genprokuratura-otkazalas-peresmatrivat-delo-o-smerti-nurkadilova